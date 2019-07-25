Полиция установила автора скандального ролика о Зеленском

Полиция установила автора видео, на котором Зеленского сбивает грузовик. Фото: Life

Полиция установила автора видео, на котором грузовик сбивает Владимира Зеленского. Ролик появился в сети во время президентских выборов.

Автору скандального видео грозит 5 лет тюрьмы. Об этом сообщает команда Зеленского в Facebook.

"Помните провокационное видео с грузовиком, которое разместил у себя на телеграмм-канале экс-президент Порошенко? Нацполиция открыла уголовное производство по статье "Угроза или насилие в отношении государственного или общественного деятеля". Кроме того, за это время старший следователь по особо важным дел Главного управления Нацполиции уже собрал всю информацию относительно обвинений и предполагаемого участника "шедеврального" видео. Судьба автора будет несладкой - ограничение свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок. Нацполиция работает максимально эффективно и виновные будут наказаны в ближайшее время", - говорится в сообщении.

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