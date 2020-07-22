Полиция усилила меры безопасности

Полиция начинает усиленное патрулирование.

Руководство Нацполиции усилило меры по обеспечению общественной безопасности и порядка на территории Винницкой, Житомирской, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей.

Правоохранители патрулируют улицы населенных пунктов, территорию автостанций и железнодорожных вокзалов. Кроме того, на въездах и выездах из областных центров выставлено мобильные посты, сообщает пресс-служба Нацполиции.

Полицейские осуществляют такие превентивные меры:

проверка документов у подозрительных лиц и проведения поверхностного осмотра

проверка с целью выявления взрывных устройств тех транспортных средств, которые по внешним признакам не используются владельцами длительное время.

особое внимание обращают на подозрительные вещи и предметы (пакеты, коробки, ящики), к которым могут быть помещены взрывоопасные материалы и взрывные устройства.

обеспечивают безопасность дорожного движения на автодорогах.

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Утром 21 июня в центре Луцка вооруженный мужчина забаррикадировался с заложникамив автобусе Берестечко - Красниловка. Он выдвинул идеологические требования к политикам, чиновникам и судьям. Террориста задержали.