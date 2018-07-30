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Полиция рассказала о подготовке к паломничеству хасидов в Умань

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Полиция рассказала о подготовке к паломничеству хасидов в Умань
Израильские полицейские будут помогать украинским в Умани. Фото: styler.rbc.ua

Полиция готовится к ежегодному паломничеству хасидов в город Умань Черкасской области по случаю празднования Рош ха-Шана - Нового года по иудейскому календарю.

"Большое внимание уделяем местам прибытия паломников, маршрутами передвижения и места проведения мероприятия", - рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины - руководитель патрульной полиции Александр Фацевич на встрече с делегацией Израиля.

Первый заместитель председателя Нацполиции - начальник криминальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что правоохранители учтут опыт предыдущих лет.

"Как показывает наш опыт, преступные организации, которые организуют провокации во время пресечения, не антисемитские. Их главная задача - дискредитация украинской полиции. Все попытки провокаций получат жесткую реакцию", - отметил Аброськин.

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой сообщил, что к процессу обеспечения порядка будут активно привлекаться израильские правоохранители. Он отметил, что к работе на месте проведения мероприятия будут привлекаться патрульные полицейские, группы тактико-оперативного реагирования, кинологи и взрывотехники.

В свою очередь, глава департамента по чрезвычайным ситуациям израильской полиции Рафаэль Коэн сообщил, что 20 полицейских офицеров прибудут из Израиля для помощи к месту проведения мероприятия.

"Они будут оставаться до полного завершения мероприятий, чтобы убедиться, что все прошло без инцидентов", - отметил Коэн.

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Посол Израиля в Украине Элиа Белоцерковский добавил, что ежегодное паломничество в Умань является важнейшим еврейским мероприятием вне территории Израиля.

"Хочу отметить высокий профессионализм украинских правоохранителей при координации взаимодействия для обеспечения общественного порядка", - подчеркнул Белоцерковский.

Начальник Департамента превентивной деятельности Национальной полиции Игорь Бабич сообщил, что территория проведения мероприятия будет полностью пешеходной, а для доступа к ней надо будет получить пропуск.

Новый год по иудейскому календарю (Рош Ха-Шана) в этом году будут праздновать 9-11 сентября

В Умань съезжаются паломники-хасиды для посещения могилы духовного лидера брацлавских хасидов цадика Нахмана. Хасиды верят, если встретить Рош Ха-Шана у его могилы, то следующий год будет очень счастливым.

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