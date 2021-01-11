Полиция отчиталась, сколько нарушителей локдауна выловила

Нарушили усиленный карантин более тысячи заведений.Фото:pexels

С начала усиленного карантина обнаружили более 1,5 тыс. заведений, нарушивших ограничения.

Об этом свидетельствуют данные Национальной полиции.

С 8 января вынесли более 3,5 тыс. постановлений о нарушении масочного режима.

За 3 дня обнаружили нарушение карантинных ограничений в работе 1658 заведений.

"В частности 1314 нарушений - у субъектов торгового и бытового обслуживания, 264 - развлекательных заведений и заведений питания, 40 - торгово-развлекательных центрах, 22 - спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, 18 - непродовольственных рынков", - говорится в сообщении.

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За эти дни полицейские составили 848 админпротоколов на учреждения, а также открыли одно уголовное производство.

За последние сутки в Украине обнаружили 4288 новых больных на коронавирус. Из них детей - 133, медработников - 184. Всего, по состоянию на утро 11 января, имеем 1 119 314 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 19 835 летальных. 68 пациентов умерли за последние сутки.