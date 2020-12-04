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пятница, 04 декабря 2020 04:40

Полиция объявила о подозрении известной блогерше за угрозы

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Полиция объявила о подозрении известной блогерше за угрозы
Блогерше объявили подозрение. Фото: 5 канал

Полиция Киевщины сообщила о подозрении блогерше Алене Лоран за вмешательство в деятельность работницы правоохранительного органа.

"В течение двух месяцев женщина преследовала следственную Киево-Святошинского отдела полиции и пользуясь своей публичностью в социальных сетях пыталась "запугать" работника полиции, чтобы та приняла "позитивное" решение в уголовном производстве в отношении ее мужа", сообщает пресс служба полиции Киевщины

Ранее милиционер сообщила о подозрении 32-летнему мужчине Лоран. Когда она об этом узнала, начала угрожать "магическими способностями" следователю, а потом еще и отправлять ей на мобильный смс с угрозами.

31-летней блогерше сообщили о подозрении, ей грозит штраф до ста необлагаемых минимумов или исправительные работы до одного года, или арест до трех месяцев.

Сама Лоран в соцсетях написала, что правоохранители провели у нее обыски, изъяли якобы карты для гадания, свечи, литературу о магии, детский планшет, мобильные телефоны.

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Напомним, в россии известный блогер провел стрим с умершим подругой.

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Дата
04
декабря

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