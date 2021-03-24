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среда, 24 марта 2021 08:01

Полиция объяснила, что будет делать с теми, кто не захочет носить маску на улице

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Полиция объяснила, что будет делать с теми, кто не захочет носить маску на улице
Работа не будет направлена на штрафование. Фото: pixabay.com

Полицейские будут проводить разъяснительную работу в регионах красной зоны, где запретили ходить по улицам и паркам без маски.

Тем, кто категорически будет отказываться надеть маску, будут выносить постановления или протоколы, заявил заместитель директора департамента коммуникаций МВД Ярослав Тракало в комментарии изданию "Сегодня".

"Работа не будет направлена на штрафование, на наказание граждан. Полиция будет объяснять людям, что это опасно для окружающих и для них самих... Если же протокол выносится на месте, то сумма штрафа составляет 170 грн. А если постановление, то 17 тыс. грн. Постановление выносится, когда нарушение зафиксировано в общественном транспорте или госучреждении", – сказал он.

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22 марта Кабмин принял постановление, которым запретил ходить без масок на территориях общего пользования красных зон карантина. К таким территориям относятся: гидропарки, лесопарки, парки культуры и отдыха, спортивные и детские площадки, исторические, национальные, мемориальные площади, рекреационные зоны, сады и скверы, бульвары, проспекты, улицы, дороги, переулки, проезды, пешеходные и велосипедные дорожки, пляжи и кладбища.

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Дата
24
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