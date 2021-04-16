Полиция не приходит. Поэтому и работаем - как кафе Киева "плюют" на локдаун и принимают клиентов

На этой неделе в Киеве продолжили суровый карантин до 30 апреля. Не работают ТРЦ, бытовые магазины. Детсады, школы и высшие учебные заведения переведены на дистанционное обучение, кафе и рестораны работают на вынос. В транспорт разрешено заходить только по спецпропускам. Их выдали около 500 тыс.

Несмотря на ограничения с наступлением потепления киевляне начали массово выходить гулять в город и в парки. Часть пытаются попасть в кафе или рестораны. Gazeta.ua проверила, соблюдают ли требования карантина столичные заведения. Есть ли такие, которые согласны принять гостей внутри, несмотря на локдаун.

В центре столицы некоторые заведения общественного питания выставили на улице скамьи и столики. Приглашают гостей делать заказ и садиться на террасах.

Автор: Лилия МЫЦКО В центре Киева спокойно работают летние площадки некторых ресторанов и кафе

- Заказывайте, сразу рассчитывайтесь и садитесь за столик, - у кафе Murakami встречает молодая официантка. - К столикам принимать заказы мы сейчас не подходим.

У кафе "Белый налив" на Крещатике, стоят бочки, которые переделаны под столы. Стульев нет. Через громкоговорители персонал приглашает покупать наливки, сидр, устрицы. Товар продается на входе. Клиентам разрешено отдыхать у столиков на улице.

В заведении "Хлебный" двое мужчин пьют кофе в помещении за столиками.

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- Это наши сотрудники, - сразу объясняет девушка в черном гольфе. Стоит на кассе. - Мы работаем только на вынос. Я не знаю, есть ли кафе или рестораны, которые сейчас работают полноценно. Это невозможно, потому что нас, например, регулярно проверяет полиция. Боимся нарушать правила.

Автор: Лилия МЫЦКО В кафе "Хлебный" можна зайти в средину, но только для того, чтобы забрать заказ. Сидеть за столиками персонал запрещает

Возле каждого кафе и ресторана скопления людей. Через некоторые толпы - трудно протолкнуться, чтобы подойти к входу в заведение. Киевляне пьют и едят, большинство без масок. Социальной дистанции не соблюдают.

Возле станции метро Олимпийская, закрыты большинство заведений грузинской кухни. Зато на летних террасах гостей угощают в кафе "Компот", "Руккола". Большинство столиков заняты. Гости едят с одноразовой посуды.

В ресторане средиземной кухни двери закрыты. Однако посетителей вкускают через соседний вход, ведущий в пекарню этой же сети. Пищу предлагают заказать с собой, но если клиент настаивает - могут позволить поесть в заведении.

- Желательно только столик бронировать заранее. Тогда точно пустим, - рассказывает строгий официант в черной маске.

Автор: Лилия МЫЦКО В ресторане средиземной кухни гостей пускают в средину, если они предварительно забронировали столик по телефону. Полиции у нас не было, поэтому работаем, говорит персонал

Летней террасы здесь нет. В ресторане много гостей. Преимущественно бизнесмены и женщины в шубах и дорогой брендовой одежде. Выпить кофе предлагают за 50 грн, а блюда стоят от 180 грн. Полноценный обед стоит немалых денег.

На каждом столе вазы с розами, официанты разносят блюда, напитки, играет медленная музыка.

- У вас здесь так светло и много места. Можно будет поставить фотозону, - говорит посетительница в оранжевом плаще. Администратор проводит ей с матерью экскурсию заведением. Вероятно, хотят заказать здесь какое-то празднество.

- Полиция пока не приходила, поэтому работаем в нормальном режиме, - говорит официант. - В дверях есть ключ. Вы можете спокойно открыть замок и выйти.

Завожу разговор с одной из клиенток. Называется Анастасией.

- Я приходила по делам, заходила через черный вход, как и все. На меня даже набросился охранник: "Чего ты ломишься?" , - рассказывает посетительница. - Так же и в "Маяке" на Левобережной. Посетители в основном люди старшего возраста, явно какие-то бизнесмены. Но были и пары с детьми.

Звоню в кафе названное гостьей. Расспрашиваю, можно ли забронировать столик. Администратор дает положительный ответ.

- Предварительно только позвоните, - говорит по телефону. - Хостес расскажет вам, куда подходить, чтобы зайти в заведение.

Автор: Лилия МЫЦКО Некоторые кафе и рестораны нагло пренебрегают карантином и пускают клиентов в середину

Обзваниваем еще несколько заведений. По предварительному бронированию гостям предоставляют услуги в загородном комплексе в Ирпене. Некоторые посетители заранее получают специальный пароль. Озвучив его - можно посетить SPA и рестораны.

По дороге к метро большинство заведений закрыты. В окнах видно, что идет ремонт, в залах грязно и пусто. На столе в "Файна Фамилия" лежит люстра и валяются салфетки и скатерти.

- У нас нельзя сидеть в заведении, - говорит администратор ресторана Mamamia на Академгородке. - В Киеве локдаун, работаем только на доставку. Даже кофе попить нельзя, полиция проверяет каждый день.

В ресторан "HANAMI" в ТЦ "Академ Сити" не пустили. Говорят, надо заранее звонить и предупреждать о своем приходе. Только тогда выдадут блюдо с собой. Во внутрь не пускают.

Периодически в заведения Киева наведывается полиция. Постоянно много правоохранителей дежурят у станций метро.

Комиссия по чрезвычайным ситуациям Киева разрабатывает дополнительные меры безопасности на период Пасхи. Об этом заявил мэр города Виталий Кличко. Пообещал в ближайшие дни обнародовать список карантинных ограничений, которые будут действовать в городе во время праздника.