Полиция накрыла банду, которая продавала наркотики военным

Под Киевом накрыли банду наркоторговцев. Фото: Корреспондент

В Киевской области ликвидировали нарколабораторию, где изготавливали амфетамин, а потом продавали наркотики украинским военнослужащим.

Двух диллеров поймали "на горячем" во время передачи 2 килограммов амфетамина. Рыночная стоимость изъятого вещества составляет около 800 тысяч гривен, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Наркоторговцы наладили сбыт запрещенных веществ военным из Учебного центра "Десна" в особо крупных размерах. Также наркотики отправляли на продажу в столицу.

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В Одесской области задержали военнослужащего Измаильского пограничного отряда. Младший сержант пытался продать 7 г каннабиса другому военнослужащему.