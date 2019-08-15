Пограничник пытался продать наркотики сослуживцу

В Одесской обл. военный продавал наркотики. Фото: прокуратура

В Одесской области задержали военнослужащего Измаильского пограничного отряда.

Младший сержант пытался продать 7 г каннабиса другом военнослужащему, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Южного региона.

15 августа он во второй раз передал другому военнослужащему 1 пакетик с веществом бело-розового цвета, после чего был задержан. Правоохранители изъяли денежные средства в сумме 1400 грн, полученные военным за сбыт наркотического средства.

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Военная прокуратура готовит задержанному сообщение о подозрении и обращения в суд с ходатайством об избрании меры пресечения.

Сотрудники СБУ задержали в Мелитополе Запорожской области наркокурьера, который пытался отправить по почте крупную партию марихуаны. Об этом сообщили в Запорожском областном управлении СБУ.