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среда, 07 июля 2021 05:19

Полиция 13 часов уговаривала не заканчивать жизнь самоубийством подозреваемого в убийстве

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Полиция 13 часов уговаривала не заканчивать жизнь самоубийством подозреваемого в убийстве
Полиция 13 часов уговаривала самоубийцу. Фото: Украинская правда

Полицейские 13 часов вели переговоры с подозреваемым, который после совершения убийства забаррикадировался в дачном доме и угрожал покончить жизнь самоубийством.

После переговоров мужчина сдал оружие и вышел из дома, 6 июля около 11 утра его задержали. Во время обыска из дома подозреваемого изъяли пять единиц зарегистрированного оружия, сообщает отдел коммуникации полиции Днепропетровской области

Ему грозит за умышленное убийство от 7 до 15 лет лишения свободы.

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5 июля утром между 62-летним владельцем квартиры и 57-летней помощницей по дому возник конфликт, потом мужчина 11 раз ударил ее ножом в грудь и спину. Она скончалась на месте.

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Дата
07
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