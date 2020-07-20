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понедельник, 20 июля 2020 17:53

Полицейскому и участнику боевых действий в зоне ООС на обследование за рубежом нужна помощь

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36-летний Сергей Бузуляк с Кропивницкого находится в центральном госпитале Министерства Внутренних дел Украины. Более года назад у него отказали ноги. Врачи не могут поставить точный диагноз. Нужна помощь на обследование за рубежом.

Автор: предоставлено Сергеем Бузуляком
  Более года назад у Сергея Бузуляка отказали ноги
Более года назад у Сергея Бузуляка отказали ноги

"В феврале прошлого года я почувствовал покалывание в левой стопе, затем и в правой. Впоследствии их парализовало. С тех пор езжу на обследование. Я перестал чувствовать ступни, передвигаюсь с помощью специальных бандажей для ног. Но в Украине, куда я обращался, не могут поставить точный диагноз. Время идет, мне становится все хуже. Обратился к волонтерам, чтобы помогли выйти на какую-то зарубежную клинику, чтобы меня обследовали их неврологи", - рассказывает Gazeta.ua Сергей Бузуляк.

Автор: предоставлено Сергеем Бузуляком
  Более года назад у Сергея Бузуляка отказали ноги
Более года назад у Сергея Бузуляка отказали ноги

Сергей имеет трех малолетних детей. Служит старшим инспектором отдела безопасности дорожного движения патрульной полиции в Кировоградской области. Является участником боевых действий на востоке страны в зоне проведения ООС. 2014 года в АТО погиб его младший брат спецназовец 27-летний Анатолий.

Реквизиты для помощи:

Карта Приватбанка: 4731 2196 1268 5234 (мать Сергея Бузуляк Галина Дмитриевна).

Автор: Любовь Карнарук
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