Полицейский продавал служебную информацию в РФ

24 января, 22 февраля и 14 мая 2019 года полицейский получил деньги в сумме 16 350 грн. Фото: УНИАН

В Харьковской области задержали полицейского, который копировал и продавал служебную информацию, получая деньги из России.

Следователь Главного управления Нацполиции в Харьковской области задержан за копирование и сбыт служебной информации. Правоохранители выявили факты несанкционированного распространения следователем информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах и автоматизированных системах, сообщает пресс-служба военной прокуратуры Центрального региона Украины.

24 января, 22 февраля и 14 мая 2019 года полицейский получил деньги в сумме 16 350 грн. Вчера, 24 декабря задокументировано еще один факт продажи информации, за что лейтенант получил 1 300 грн.

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Заместителю начальника Марганецкого отделения полиции Днепропетровской обл. объявили о подозрении за вымогательство взятки. За $1,5 тыс. полицейский пообещал местной жительнице вернуть отобранное у нее авто и не фальсифицировать уголовное производство.