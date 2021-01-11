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вторник, 12 января 2021 20:50

"Пол года ждала разрешения на работу" - украинка о переезде в США
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Ирина Экссом из города Ковель на семь лет живет в США. Вместе с мужем воспитывают дочь. Недавно переехали из штата Техас в Калифорнию. Ира пошла учиться на юриста.

"Попала в США по студенческой программе "Work and travel" попала на работу в город Галвестон штат Техас, где и познакомилась с будущим мужем. До того хорошо знала язык, потому что хотела учиться в Европе, поэтому говорить могла свободно. Работала в сувенирном отделе ресторана "Rainforest Cafe". Это довольно известное и привлекательное место: извне сделанное в виде вулкана, который извергается каждые 30 мин, а в середине все в стиле сафари, джунглей, с кучей декораций, которые время от времени оживают, двигаются и производят громкие звуки. Работа была нетрудная и действительно веселая: начиная с приветствия посетителей при входе, работой кассира, мерчендайзера и заканчивая оператором аттракционов. Работать разрешали не более 40 часов в неделю, за что мы получали тысячу долларов. Но денег хватало, потому что жили все на куче и на всем экономили", - говорит Gazeta.ua Ирина.

Именно здесь познакомилась с будущим мужем и начала переписываться позже. Ирина окончила Киевский университет строительства и архитектуры. Американец несколько раз прилетал в Украину, а позже предложил жениться.

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"Летіля в Хьюстон по визе невесты. Имели три месяца на то чтобы жениться. Свадьба была скромной: только мы и родители мужа. Пол года не было чем заняться, муж постоянно на работе, я же ждала разрешение на работу. Без него здесь работать запрещено. Было так грустно, что когда возвращался муж с работы просила чтобы вышел со мной прогуляться куда - нибудь".

Ірина Ессом переїхала в США. Українка веде блог, в якому розповідає про навчання та виховання дітей в Америці
Фото: notquiteamericangirl
Ірина Ессом переїхала в США. Українка веде блог, в якому розповідає про навчання та виховання дітей в Америці
Ірина Ессом переїхала в США. Українка веде блог, в якому розповідає про навчання та виховання дітей в Америці
Ірина Ессом переїхала в США. Українка веде блог, в якому розповідає про навчання та виховання дітей в Америці
Ірина Ессом переїхала в США. Українка веде блог, в якому розповідає про навчання та виховання дітей в Америці

Первая работа на которую устроилась украинка – демонстрация алкоголя в магазинах, ресторанах и ночных клубах.

"Эта работа дала много. Первое, что я говорила с разными людьми, которые имели очень разное произношение и акценты. Хоть и знала язык, но иногда не понимала о чем они рассказывают и лишь кивала в ответ. Но со временем научилась хорошо понимать американцев. К тому же эта работа подтолкнула меня развиваться. Меня тут воспринимали за школьницу, мол ничего не знаю и выгляжу очень молодо. Это подтолкнуло идти учиться", - вспоминает Ирина

Богдан Юрин из Запорожья два года назад переехал в город Монктон провинции Ньюбрансуик в Канаде. Мужчина стал бизнес-аналитиком довольно крупной компании.

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12
января

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