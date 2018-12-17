Покрутил, повертел и ушел: циклон Тете уходит из Украины

 
Ексклюзивы
1/5
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
Премьер Венгрии хотел бы быть Путиным - Казарин
1 Просмотров: 891
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Просмотров: 6948
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1449
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Луценко прекрасно знает, кто заказал Екатерину Гандзюк - волонтер
Просмотров: 2142
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1269
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Гройсман прокомментировал поход на выборы
Просмотров: 1161
Какая ситуация с зарплатами в стране
Какая ситуация с зарплатами в стране
1 Просмотров: 774
Премьер назвал условие дешевого газа
Премьер назвал условие дешевого газа
Просмотров: 4293
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Новый транш МВФ поможет Украине пережить 2019 год - эксперт
Просмотров: 252
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Гройсман: когда не было войны, куда девались деньги?
Просмотров: 2340
Фото
Все фото
10
4
6
4
15
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
Генсек ОБСЕ возмутил скандальным заявлением
Генсек ОБСЕ возмутил скандальным заявлением
В Болгарии подаренную россиянами елку украсили сине-желтыми корабликами
В Болгарии подаренную россиянами елку украсили сине-желтыми корабликами
В Египте изготовили артиллерию на базе КрАЗ
В Египте изготовили артиллерию на базе КрАЗ
Чем живет самая старая фабрика елочных украшений в Украине
Чем живет самая старая фабрика елочных украшений в Украине
Видео
Все видео
"Вы доигрались" - в Житомире с детьми работал сепаратист
"Вы доигрались" - в Житомире с детьми работал сепаратист
"Небраття вели себя невежливо", - показали видео ответа ВСУ по боевикам
"Небраття вели себя невежливо", - показали видео ответа ВСУ по боевикам
"Это новый феодализм" - волонтер назвал, какие регионы отданы на откуп олигархам
"Это новый феодализм" - волонтер назвал, какие регионы отданы на откуп олигархам
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
На Гандзюк напали бойцы, защищавшие Донецкий аэропорт - Синицын
Цунами в Индонезии: число жертв растет
Цунами в Индонезии: число жертв растет
Интервью
1/5
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Россия ничего не может противопоставить Украине, кроме агрессивного пиара - Зен Антипоп
Просмотров: 1449
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Морковь покупали поштучно, как бананы: эксперт рассказал о ценовых рекордах 2018-го
Просмотров: 1269
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
Общество и власть должны иметь общую идею. Тогда армия будет непобедима - Кошулинский
2 Просмотров: 1566
Насирова возвращать на должность никто не будет
Насирова возвращать на должность никто не будет
2 Просмотров: 2466
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Говорить сейчас на Донбассе на русском - это приглашать империю тебя подгрести - Леся Рой
Просмотров: 1656
Колонка
22 декабря 2018
Просмотров: 2070
Проголосуй, щоб не було соромно
– Это ужас! Страшный сон моих праотцов – Грузией управляет женщина, – таксист-грузин не стримує емоцій. – А если война? ...
среда, 26 декабря 2018 10:55

Покрутил, повертел и ушел: циклон Тете уходит из Украины

  Комментировать
Покрутил, повертел и ушел: циклон Тете уходит из Украины
Снежной с 26 декабря начнет уходить с территории страны. Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Метели в Украине спровоцировал циклон Тете, который начнет покидать страну с 26 декабря.

Циклон пришел в Украину еще 24 декабря и только сейчас начинает слабеть, сообщает Укргидрометцентр на странице в Facebook.

"К утра 26 декабря он начнет заполняться, ослабнет и покинет нашу территорию. Сейчас больше осадков зафиксировано в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях", - отметили в Укргидрометцентре.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Где сегодня будет дождь со снегом и потеплеет

В течение суток спасатели вытащили из снежных заносов 650 автомобилей и более 1500 человек. Движение транспорта на некоторых трассах все еще ограничено.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Покрутил, повертел и ушел: циклон Тете уходит из Украины». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
декабря

"Напоминал кирпич с клавиатурой" - родился создатель мобильного телефона

После войны авто не выпускали 10 лет - как основали компанию Nissan

Супруги-ученые четыре года работали, чтобы выделить грамм радия

Самое читаемое
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
Наслаждение через боль: фотограф снимает японок, которые занимаются шибари
22
 1 Просмотров: 164647
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
 4 Просмотров: 14193
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
Соблазнительные пожарные обнажили торсы для благотворительности
46
 Просмотров: 8451
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды
В Украину идет новый атмосферный фронт: чего стоит ждать от погоды Просмотров: 7389
Каменских сняла туфли, а Сердючка - звезду: неожиданные моменты грандиозного финала &quot;Х-фактора&quot;
Каменских сняла туфли, а Сердючка - звезду: неожиданные моменты грандиозного финала "Х-фактора"
32
 Просмотров: 7155
Общество
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
Поздравление Поклонской на коне высмеяли фотожабами
10
 Просмотров: 4636
Пользователи Apple жалуются на обновление системы
Пользователи Apple жалуются на обновление системы Просмотров: 234
Развал России Украине невыгоден - Пономарев
Развал России Украине невыгоден - Пономарев Просмотров: 567
"Вы доигрались" - в Житомире с детьми работал сепаратист
"Вы доигрались" - в Житомире с детьми работал сепаратист
 Просмотров: 909
Apple планирует выпустить новый смартфон
Apple планирует выпустить новый смартфон Просмотров: 513
Больше всего комментируют
43
"Закрасили "Слава Україні": пленный моряк написал письмо из СИЗО
39
Тимошенко впервые показала внучку
15
Кремль устроил бы кандидат с таким темным прошлым, как у Тимошенко - эксперт
5
Вселенский патриарх ответил на обвинения в получении взятки
4
Путин отличился странным поведением на встрече с Лукашенко
Голосов: 31501
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua