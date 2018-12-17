Покрутил, повертел и ушел: циклон Тете уходит из Украины

Снежной с 26 декабря начнет уходить с территории страны. Фото: facebook.com/ukrgmc.official

Метели в Украине спровоцировал циклон Тете, который начнет покидать страну с 26 декабря.

Циклон пришел в Украину еще 24 декабря и только сейчас начинает слабеть, сообщает Укргидрометцентр на странице в Facebook.

"К утра 26 декабря он начнет заполняться, ослабнет и покинет нашу территорию. Сейчас больше осадков зафиксировано в Харьковской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях", - отметили в Укргидрометцентре.

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В течение суток спасатели вытащили из снежных заносов 650 автомобилей и более 1500 человек. Движение транспорта на некоторых трассах все еще ограничено.