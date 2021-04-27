Показатели по Covid-19 в Украине снова растут: статистика за сутки

Коронавирус в Украине обнаружили более чем 2 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 7915 новых больных коронавирусом. Из них детей - 336, медработников - 202.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили 2 038 248 украинцев. Такие данные по состоянию на утро 27 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 42 950 пациентов, из них 432 - за последние сутки. Выздоровели 1 596 829 пациентов, за последние сутки - 17 391.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (869), Полтавской (651), Донецкой (588), Одесской (580) и Запорожской (552) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 869 случаев / 1079 прививок;

Винницкая область - 134 случая / 346 прививок;

Волынская область - 239 случаев / 332 прививки;

Днепропетровская область - 444 случая / 1374 прививки;

Донецкая область - 588 случаев / 398 прививок;

Житомирская область - 75 случаев / 342 прививки;

Закарпатская - 102 случая / 267 прививок;

Запорожская область - 552 случая / 660 прививок;

Ивано-Франковская область - 70 случаев / 172 прививки;

Киевская область - 390 случаев / 546 прививок;

Кировоградская область - 178 случаев / 183 прививки;

Луганская область - 251 случай / 108 прививок;

Львовская область - 353 случая / 670 прививок;

Николаевская область - 314 случаев / 479 прививок;

Одесская область - 580 случаев / 679 прививок;

Полтавская область - 651 случай / 507 прививок;

Ровенская область - 452 случая / 190 прививок;

Сумская область - 155 случаев / 335 прививок;

Тернопольская область - 201 случай / 383 прививки;

Харьковская область - 445 случаев / 546 прививок;

Херсонская область - 27 случаев / 110 прививок;

Хмельницкая область - 195 случаев / 507 прививок;

Черкасская область - 465 случаев / 443 прививки;

Черновицкая область - 108 случаев / 241 прививка;

Черниговская область - 77 случаев / 203 прививки.

В Украине ожидают увеличения количества зараженных коронавирусом после майских праздников. Вспышка может произойти через три-четыре недели. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов. Добавил, что соблюдение карантина в храмах, проведение богослужений в онлайн-режиме позволят избежать роста заболеваемости в период майских праздников.