Показали платные камеры в Одессе и Николаеве

В Одессе и Николаеве появились платные камеры. Фото: Facebook

В Одессе и Николаеве заработали платные камеры в СИЗО.

Как отмечается, там есть удобные кровати, стол со стульями, мини-кухня, душ и даже живые цветы. Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.

"У жителей Вилларибо и Виллабаджо снова праздник. Но в Вилларибо есть платная камера в следственном изоляторе, а в Вилабаджо - только бесплатные. Поэтому в Вилларибо праздновать спокойнее. Это я к чему? Дело в том, что весь Киев отдыхает в Одессе, а платных камер там не было. Столичные жители могли чувствовать дискомфорт. Ну а мы клиентоориентированные. Где клиенты - там и мы. Поэтому с сегодняшнего дня здесь начинают работать две платные камеры, одна для двоих, другая для трех человек ", - написал он.

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В Одессе сутки в такой камере стоят 985 грн, неделя - 3502 грн, а месяц - 4093 грн. В Николаеве: сутки - 452 грн, неделя - 1540 грн, месяц - 3666 грн.

"Поэтому теперь, уезжая в Одессу, к стандартному набору плавок, солнцезащитных крема и очков теперь следует добавлять сертификат на платную камеру", - советует министр юстиции.



В ходе реализации экспериментального проекта платных камер СИЗО получено уже 318 000 гривен. При этом средства за пользование камерами с улучшенными условиями продолжают поступать. Об этом сообщает пресс-служба Минюста.