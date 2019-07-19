Показали катастрофические последствия рекордно высокой температуры

Из-за рекордно высокой температуры в июне тают ледники.
Средняя температура в мире поднялась до 16,4С. Это рекордная температура за XX и XXI века.
Это на 2,2 градуса больше, чем в прошлом веке, пишет bbc.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Следствие вырубленных лесов - почему океаны заполонили водоросли
Площадь ледовых покровов достигла рекордно низкого значения, что приводит к изменению климата.
Рекордно высокие температуры наиболее ощутимы в Канаде, Южной Америке, России и Восточной Европе.
Первая половина июля в столице обычно холодная, вторая - тепла. Об этом свидетельствуют многолетние наблюдения за климатом в Киеве, заявила климатологиня Вазира Мартазинова. По ее словам, погода в Киеве отражает климатические процессы, которые происходят по всей Украине в целом.
Комментарии