Показали камеру в СИЗО, которую отремонтировали за счет платных

Фото: Денис Малюська

С помощью платных камер следственных изоляторах смогли отреставрировать бесплатную камеру.

"На этот раз за поступление от платных камер мы отремонтировали большую бесплатную камеру на 12 человек в Государственном учреждении "Киевский следственный изолятор". От до и после ремонта - на прилагаемых фото. На ремонт потрачено 0 гривен средств налогоплательщиков", - написал в Facebook министр юстиции Денис Малюська.

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Он указал, что ремонт камер обеспечивает соблюдение базовых прав заключенных при отсутствии бюджетного финансирования. Будет возможность экстрадировать украинских беглецов из-за рубежа, так как европейские суды часто отказывали в экстрадиции в связи с ненадлежащим состоянием отечественных СИЗО.

В Винницком и Житомирском СИЗО открыли платные камеры. Они порадуют "арендаторов" улучшенными бытовыми условиями.