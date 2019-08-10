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суббота, 10 августа 2019 18:27

Показали, как американцы учили украинских спецназовцев
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Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа.
Фото: Полиция
Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа.
Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа.
Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа.
Иструкторы американского спецподразделения SWAT провели учения по освобождению заложников для сотрудников КОРДа.

С 29 июля по 9 августа полицейские департамента "Корпус оперативно-внезапной действия", работники региональных управлений полиции особого назначения, правоохранители Госпогранслужбы "Дозор" и сотрудники "ТОР" приняли участие в учениях, которые организовали и проводили представители американского спецподразделения SWAT.

Во время занятий иностранные коллеги поделились со спецназовцами новыми тактическими приемами применения огнестрельного оружия и специальных средств, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Тренинг состоял из теоретической и практической частей. Отработка проходили на территории международного аэропорта "Борисполь", в центре специальной и физической подготовки Национальной академии внутренних дел и на открытой местности.

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"Во время имитированных сценариев спасения людей, которых злоумышленники незаконно лишили свободы, правоохранители имели возможность испытать свои силы на борту самолетов, в вагонах поездов и в многоэтажках", - рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Алексей Руденко.

Кроме освобождения заложников работники "КОРД" отрабатывали ситуации по предоставлению домедицинской помощи пострадавшим.

Подразделения авиационной бригады Военно-морских сил Вооруженных сил Украины выполняли учебно-тренировочные полеты в рамках комплекса тактических учений.

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