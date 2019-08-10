Показали, как американцы учили украинских спецназовцев

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С 29 июля по 9 августа полицейские департамента "Корпус оперативно-внезапной действия", работники региональных управлений полиции особого назначения, правоохранители Госпогранслужбы "Дозор" и сотрудники "ТОР" приняли участие в учениях, которые организовали и проводили представители американского спецподразделения SWAT.

Во время занятий иностранные коллеги поделились со спецназовцами новыми тактическими приемами применения огнестрельного оружия и специальных средств, сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции.

Тренинг состоял из теоретической и практической частей. Отработка проходили на территории международного аэропорта "Борисполь", в центре специальной и физической подготовки Национальной академии внутренних дел и на открытой местности.

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"Во время имитированных сценариев спасения людей, которых злоумышленники незаконно лишили свободы, правоохранители имели возможность испытать свои силы на борту самолетов, в вагонах поездов и в многоэтажках", - рассказал заместитель председателя Национальной полиции Украины Алексей Руденко.

Кроме освобождения заложников работники "КОРД" отрабатывали ситуации по предоставлению домедицинской помощи пострадавшим.

Подразделения авиационной бригады Военно-морских сил Вооруженных сил Украины выполняли учебно-тренировочные полеты в рамках комплекса тактических учений.