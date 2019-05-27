Показали испытания обновленных украинских ракет

Испытания прошли на полигоне в Одесской области. Фото: Укроборонпром

Прошел испытания обновленный ракетный комплекс ЖК-360МЦ "Нептун".

Испытания прошли на полигоне в Одесской области, сообщает пресс-служба Укроборонпрома.

"Прежде всего Р-360 получила новую головку самонаведения, которая позволяет захватывать цели в условиях сложного маневрирования. Крылатая ракета получила и новый стартовый двигатель, обеспечивающий более активное выведение на маршевый участок полета, а также крылья и рули большей площади, которые должны повысить управляемость и маневренность Р-360", - говорится в сообщении.

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Были заменены составные части системы навигации, которые теперь обеспечивают работу в условиях мощного использованием противником средств радиоэлектронной борьбы.

Соединенные Штаты Америки расширят направления помощи в укреплении Вооруженных сил Украины. Под этим подразумевается передача средств береговой обороны и противокорабельных ракет.