Показали фотографии с общественного транспорта, которые заставят хохотать

Фото: boredpanda.com

Литовец Рокас Стасявичус создал страницу в одной из соцсетей, на которой публикует забавные фотографии общественного транспорта.

Идея появилась случайно, сообщает Boredpanda.

Один из пассажиров троллейбуса будучи пьяным, курил сигареты и пел шансон. Наконец, кондуктор его выставил на одной из остановок. А мужчина напоследок посмотрел на пассажиров транспорта, улыбнулся и помахал рукой на прощание.

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Экстравагантная одежда, непонятный багаж, странные позы - все это можно увидеть в общественном транспорте.

"Самые удачные подписи для фото возникают спонтанно. В большинстве случаев, в первые несколько секунд, когда смотрим на фото. Оно должно быть оригинальным и уникальным", - рассказывает блогер.

Животные не могут выражать эмоции, как люди. Но различные фотоподборки заставят усомниться в этом. Так случайные фотографии становятся жемчужиной семейного фотоальбома из которых продолжают смеяться и через годы.