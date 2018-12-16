Показали фото новой границы с Румынией

Фото: dpsu.gov.ua

Пограничники Мукачевского отряда установили новый рубеж для противодействия контрабандистам. Они используют оптические приборы, приборы ночного видения, радиостанции, беспилотные летательные аппараты, автомобильную технику высокой проходимости.

Заградительный забор находится в пределах Закарпатской и Черновицкой областей.

Об этом пишут в пресс-центре ГНАУ.

"Пограничники установили 7000 метров спирального заградительного забора. Кроме этого пограничники обустраивают другие заграждения, среди которых "Спотыкач", малозаметные препятствия, проводят расчистку пограничной полосы", - отметили в ведомстве.

Такой забор не сгибается и не ломается. Его сложно преодолеть, и хотя контрабандисты все же пытаются искать способы его преодоления, это значительно замедляет их незаконные намерения.

Кроме забора пограничники обустраивают и другие заграждения, среди которых так называемые Спотыкаче, малозаметные препятствия и прочее. Также для увеличения секторов наблюдения, создание дополнительных возможностей маневрирования силами и средствами при прекращении проявлений противоправной деятельности на границе, проводится расчистка пограничной полосы.

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"Для стабилизации ситуации в регионе, на наиболее угрожаемые направления пограничники направили дополнительные резервы ведомства - подразделения мобильного отряда" ДОЗОР ", пограничные комендатуры и кинологов с собаками, которые максимально уплотнили государственную границу", - сообщили в ГПСУ.

В Украине открыли первое уголовное производство из-за незаконное пересечение государственной границы. 11 декабря 32-летний гражданин Молдовы пытался попасть в Украину. Мужчина обходил пункты пропуска, ведь раньше ему запретили въезд на 10 лет. Во время незаконного пересечения его задержали и передали Службе безопасности Украины.