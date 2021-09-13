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понедельник, 13 сентября 2021 19:15

Показали фото легендарной "Ракеты", которая будет курсировать по Днепру
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Утром 11 сентября в Каневе Черкасской области пришвартовался первый пилотный рейс теплохода "Ракета" по маршруту Киев - Канев - Киев.

Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Фото: Владимир Тарасов, "Укринформ"

"Утром отправили пассажиров, которые присоединились к фокус-группе и вместе с социологами помогут сделать будущие регулярные путешествия максимально комфортным. Мы исследуем возможности восстановления регулярных туристических маршрутов, рассматривая также варианты софинансирования таких программ со стороны государства", - написал Ткаченко в Telegram.

По его словам, минимум два маршрута из Киева в Канев и Чернобыль могут регулярно заработать уже со следующего года.

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"Эти маршруты имеют огромный потенциал для внутреннего и не только туризма. Главное, они формируют традицию путешествий на выходные. С такими живописнымы реками, которые есть в нашей стране, стыдно не использовать такой шанс", - отметил чиновник.

Первая поездка на теплоходе должна была состояться 12 сентября. Планируются еще две, 18 и 19 сентября, сообщило Министерство инфраструктуры.

Государственное агентство по развитию туризма планировало в сентябре запустить пилотные рейсы по Днепру на теплоходах "Ракета". Стоимость проезда сформируют на основе опроса людей.

"Ракета" – серия скоростных пассажирских речных судов на подводных крыльях, которые активно использовались в СССР. В Украине в 1970-х ходило более 150 "Ракет". Но после 1990-х этот вид транспорта стал экономически невыгодным. И большинство из них продали за границу.

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Дата
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