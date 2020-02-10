 
Ексклюзивы
1/5
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Просмотров: 612
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 324
Что будет с ценами в Украине
Что будет с ценами в Украине
Просмотров: 1062
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Просмотров: 1566
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 2214
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 4635
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 3546
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 819
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 8100
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2142
Фото
Все фото
6
5
6
6
4
Поцелуи и признания: как украинские политики отмечают День влюбленных
Поцелуи и признания: как украинские политики отмечают День влюбленных
ТОП-5 лучших романтических стихотворений украинских поэтов
ТОП-5 лучших романтических стихотворений украинских поэтов
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Украинские вертолетчики показали, как летают ночью и в снежную зиму
Зеленский сходил в главную библиотеку страны
Зеленский сходил в главную библиотеку страны
СБУ разоблачила подробности махинаций Киевметростроя
СБУ разоблачила подробности махинаций Киевметростроя
Видео
Все видео
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
"Наши дети должны готовиться, что встретятся с фантомным "идеальным" СССР" - Дробович
"Наши дети должны готовиться, что встретятся с фантомным "идеальным" СССР" - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович
"Не прилетит волшебник в голубом вертолете" – украинцы записали видео из Уханя
"Не прилетит волшебник в голубом вертолете" – украинцы записали видео из Уханя
Винницкому полицейскому, который бил и унижал задержанного, объявили о подозрении
Винницкому полицейскому, который бил и унижал задержанного, объявили о подозрении
Интервью
1/5
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Просмотров: 315
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 819
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2376
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1134
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1791
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
14 февраля 2020
Просмотров: 9
Щось більше за нас
Філософ Сергій Кримський років 20 тому сказав мені в інтерв'ю: "Людина не закінчується у просторі між черевиками й капелюхом". Набагато раніше інший ...
пятница, 14 февраля 2020 16:26

Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович

  Комментировать
Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович
Антон Дробович: Киев должен придерживаться своей позиции, и рано или поздно мы придем к пониманию. До этого десятилетиями молчали. Фото: Тарас Подолян

Есть исторический конфликт с Польшей вокруг Волынской трагедии. Но можем найти консенсус.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит директор Институту национальной памяти Антон Дробович.

"Агрессия РФ по всей Европе стала объединяющим фактором. Варшава осознает риски от Кремля. Нужно выступать за историческую правду, справедливость и уважение к человеческим правам, достоинству. Такая позиция в любом споре будет выигрышной", - считает Антон Дробович.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Несут ли ответственность граждане СССР за то, что добровольно жили в той стране - Дробович

По его словам, также важно не впадать в самооправдания.



"Надо признать, что украинцы прибегали к жестоким действиям против поляков. И это была реакция на политику польской власти. Она асимметричная, преступная, роковая. Поляки на действия украинцев реагировали так же. Украина признает свои ошибки и сожалеет. Мы приносили извинения и готовы сделать это еще раз. Но не будем играть в одни ворота. Виноваты и они, и мы. Пока не признают этого, ситуация выглядит как свинство. Киев должен придерживаться своей позиции, и рано или поздно мы придем к согласию", - добавляет глава УИНП.

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте в журнале "Країна" от 13 февраля.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
февраля

Создали второй по популярности сайт в мире

Графика Георгия Якутовича называли художником, который мыслит

Мануфактура Купидона: где брали валентинки 200 лет назад

"Твой Валентин": откуда пошла традиция посылать открытки

Казнили одного из самых кровавых маньяков

Самое читаемое
&quot;Мы вас не избирали. Вы - никто&quot; - Скрыпин обратился к Ермаку
"Мы вас не избирали. Вы - никто" - Скрыпин обратился к Ермаку 2 Просмотров: 14571
Еще один &quot;Слуга народа&quot; отметился скандальным заявлением о Крыме
Еще один "Слуга народа" отметился скандальным заявлением о Крыме 1 Просмотров: 12015
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
Повесился украинец, которого считали самым опасным преступником США
6
 Просмотров: 11709
Юлия Тимошенко попала за решетку
Юлия Тимошенко попала за решетку
 1 Просмотров: 9360
33-летнюю женщину нашли убитой. Ее раненого мужа удалось спасти
33-летнюю женщину нашли убитой. Ее раненого мужа удалось спасти Просмотров: 8622
Общество
Катастрофа самолета МАУ: 5 стран передали Ирану требование
Катастрофа самолета МАУ: 5 стран передали Ирану требование Просмотров: 45
Кабмин выделил деньги на эвакуацию из Китая
Кабмин выделил деньги на эвакуацию из Китая Просмотров: 126
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
Будет еще не один суд: Украина выбрала наступательную тактику в газовой войне с Россией
 Просмотров: 324
В Минобороны разъяснили, что будет с призывом
В Минобороны разъяснили, что будет с призывом Просмотров: 684
Украинцам предложили выбрать вид электронного паспорта
Украинцам предложили выбрать вид электронного паспорта Просмотров: 531
Больше всего комментируют
4
"Это все - ложь" - Ермак о Зеленском и Омане в "Схемах"
2
The Washington Post написал статью о Зеленском и олигархах
2
"Мы вас не избирали. Вы - никто" - Скрыпин обратился к Ермаку
2
Микроавтобус с Украины попал в ДТП под Псковом: 8 погибших
2
Почему платежку за газ разделили
Голосов: 48817
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua