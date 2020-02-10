Пока поляки не признают своих исторических преступлений, ситуация выглядит как свинство - Дробович

Антон Дробович: Киев должен придерживаться своей позиции, и рано или поздно мы придем к пониманию. До этого десятилетиями молчали. Фото: Тарас Подолян

Есть исторический конфликт с Польшей вокруг Волынской трагедии. Но можем найти консенсус.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит директор Институту национальной памяти Антон Дробович.

"Агрессия РФ по всей Европе стала объединяющим фактором. Варшава осознает риски от Кремля. Нужно выступать за историческую правду, справедливость и уважение к человеческим правам, достоинству. Такая позиция в любом споре будет выигрышной", - считает Антон Дробович.

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По его словам, также важно не впадать в самооправдания.





"Надо признать, что украинцы прибегали к жестоким действиям против поляков. И это была реакция на политику польской власти. Она асимметричная, преступная, роковая. Поляки на действия украинцев реагировали так же. Украина признает свои ошибки и сожалеет. Мы приносили извинения и готовы сделать это еще раз. Но не будем играть в одни ворота. Виноваты и они, и мы. Пока не признают этого, ситуация выглядит как свинство. Киев должен придерживаться своей позиции, и рано или поздно мы придем к согласию", - добавляет глава УИНП.

Полное интервью с Антоном Дробовичем читайте в журнале "Країна" от 13 февраля.