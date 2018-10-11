"Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась" - Алексей Ковжун

Алексей Ковжун: Европа должна осознать, что мы отделяем их от варваров Фото: Сергей Старостенко

Пока мы шли в Европу, она немного отодвинулась.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политтехнолог Алексей Ковжун.

"Видим, что вытворяет Венгрия, что делает Польша. Ранее они были нашими закадычными дружками. Во время брексита ножкой оттолкнулась Англия. С Европой происходят трансформации. Во многом это хорошо. Мы достаточно долго оглядывались, что скажут в Кремле. В 2014 году мы прекратили на них смотреть. Спрашивать разрешения, когда у тебя стреляют - это глупость. Мы начали смотреть на Европу. Но сейчас уже постепенно понимаем, что она тоже не панацея. Осознаем, что центр принятия решений не где-то, а здесь ", - говорит Ковжун.

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Политтехнолог считает, что ситуация в Украине - препятствие для Европы.

"В глазах сегодняшней Европы мы выглядим как определенная помеха."Ой, чуваки, связывайте уже с этим. Мы не будем разбираться, кто первый начал. С 45-го года не было войны на континенте, а вы нам здесь статистику портите ". В Руанде была резня. Трудно сейчас вспомнить, кто там был хороший, а кто плохой. Для какого француза или итальянца геноцид в Руанде это ссора двух девочек. Такое отношение должно уйти. Европа должна осознать, что мы отделяем их от варваров. К ним трудно доходит, но уже понемногу процесс идет. Владимир Владимирович на его друзья нам в этом помогают. Запад поймет, что мы сдерживаем орду", - говорит Алексей Ковжун .

Полное интервью с Алексеем Ковжуном читайте в журнале "Країна" от 11 октября.