"Пока Китай закрыт, не можем терять время" - мать просит помощи на реабилитацию дочери

Автор: Фото предоставлено Еленой Дробинко 18-летняя Валерия Дробинко из Винницы имеет диагноз гидроцефалия шунтозависимая, нижний спастический тетрапарез с невозможностью хождения и сиденья, атрофию зрительных нервов. На очередной курс реабилитации в Модричах нужно почти 100 тыс.грн.

18-летняя Валерия Дробинко из Винницы имеет диагноз гидроцефалия шунтозависимая, нижний спастический тетрапарез с невозможностью хождения и сиденья, атрофию зрительных нервов. Находится в санатории "Модричи". Курс реабилитации стоит около 100 тыс. Нужна помощь на следующий, который запланирован на октябрь.

"Лера родилась на 32-й неделе, потому что отслоилась плацента. Сначала была на ИВЛ. До 5 лет дочь была с шунтом в голове. Он не справлялся с откачкой жидкости. Потому что не удачно его поставили. Затем установили другой, - рассказала Gazeta.ua мать Елена Дробинко. - Лера перенесла шесть сложных операций. Она умственно сохранена. Окончила 10 класс по полной программе. Мы постоянно ездим на реабилитации. Два года назад были в Китае. Начался большой прогресс. Лера набрала вес. Весила 28 килограммов, а домой прилетели почти с 40 килограммами. Начала, держась за ручку коляски, пытаться сесть в нее самостоятельно. Смогла сама крутить мотомед. Пока Китай закрыт, мы не можем терять время. Для Леры подходит реабилитация в "Модричах". Важно комплексное лечение. Один курс стоит 99 438 гривен. Нам надо пройти сразу два".

Валерия требует минимум четыре реабилитации в год.

"Лера имеет слабые мышцы спины. Их надо укреплять. В "Модричах" почти все процедуры направлены на восстановление двигательных функций. Но одного сеанса мало. Поэтому вынуждены записаться в очередь на октябрь. Все 18 лет нам помогают неравнодушные люди. Я безгранично благодарна каждому, кто сделал посильный вклад в спасение моего ребенка. Просим помочь собрать средства на следующую реабилитацию", - говорит Елена Дробинко.

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Реквизиты для помощи:

карта Приватбанка: 5168 7574 0210 6449 (Дробинко Елена Петровна).