Поймали двух подростков, работавших на окупантов

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По Днепропетровской области полицейские продолжают выявлять вражеских диверсантов и информаторов России, которые собирают и передают данные стране-агрессору.

К такой информации относятся фото, видео и сведения о воинских частях, украинских военных, заводах, органах местной власти, мостах, объектах критической инфраструктуры и прочее. Также Вчера, 11 марта в Кривом Роге полицейские задержали троих подозрительных граждан. У них изъяли банковские карты России, сообщает полиция Днепропетровской области.

В Павлограде обнаружены двое несовершеннолетних, которые собирали информацию об одном из местных заводов. В целом, за последние сутки выявлены 8 подозрительных лиц, которые доставлены в отделы полиции и СБУ для проведения дальнейших следственных действий.

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Также полицейские вместе с Вооруженными силами Украины и территориальной обороной продолжают нести службу на блокпостах. Для недопущения нарушений правоохранители проверяют документы и осматривают транспортные средства.

Мы благодарны всем гражданам, оперативно сообщающим на линию 102 о подозрительных лицах. Полиция реагирует на каждое сообщение.

В окружении главы Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова может находиться шпион, который наводил ракету на Харьков. "Я также не исключаю, что в окружении губернатора Синегубова есть шпион, который наводил ракету. Вы помните, что в 8 утра был взрыв Харьковской областной администрации. Так вот - совещание должно было состояться через 15 минут. И там могло бы накрыть всех руководителей, военных и полицейских и пограничников и других", - советник министра внутренних дел Антон Геращенко.