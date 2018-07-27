"Похоже на голодного медведя" - Муждабаев о российском обществе

Айдер Муждабаев: россияне сами нарисовали, вырастили Путина, расправили ему плечи. Фото: Тарас ПОДОЛЯН

Россия - страна с пещерной психологией. Преступление против другого с пользой для племени - это их формат поведения.

Об этом в интервью журналу "Країна" сказал журналист Айдер Муждабаев.

"Украсть аккумулятор с комбайна соседнего колхоза - доблесть. Украсть Крым - норма. Российские либералы часто говорят: "Крым мы взяли незаконно, но не вернем". Российское общество похоже на голодного медведя. Вы будете чесать его за ушком и поить молоком с ложечки, но как только он наестся - сожрет вас. При условии экономического спада, сильного внешнего давления, политической и финансовой изоляции - РФ не станет достаточно скоро", - говорит он.

Путин - личная чувственная иллюзия для россиян, считает журналист.

"Они его нарисовали, вырастили, расправили ему плечи. Здесь и западные леваки помогли. Журнал The Times четыре раза ставил его на обложку как самого влиятельного человека мира. Разве можно властном наркоману давать такие наркотики? Теперь он никого не считает людей", - отмечает Айдер Муждабаев.

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По его мнению российская оппозиция насквозь продажная, бессовестная и трусливая.

"99 процентов российских политиков - беспринципные, лживые. Война с Украиной это еще раз показала. Когда оппозиционер говорит, что Украина не их тема, - он идеален для Путина. Тот будет сам с руки его кормить. Половина из них живет на деньги Кремля. Другие - просто дураки. Михаил Ходорковский 10 лет отсидел за этот режим. Вышел из тюрьмы. у него спрашивают, пошел бы он воевать в Чечню. "Да, конечно, я же за Россию", - отвечает", - добавляет Айдер Мйждабаев.

Полное интервью с Айдером Муждабаев читайте в журнале "Країна" от 26 июля.