Похитили готовые тесты на коронавирус

В Испании из медицинского центра похитили готовые ПЦР-тесты на коронавирус.
Инцидент произошел в автономном сообществе Страна Басков. Личность злоумышленника пока не установлена.
Неизвестный проник в центр, похитил тесты, после чего уничтожил их и разбросал на улице, сообщает ABC.
По словам медиков, злоумышленник проник в заведение через окно. Местные власти назвали этот случай актом вандализма.
"Кроме того, что это акт вандализма, за который наказывают штрафом, это полное и ненужное нападение на государственную собственность. Фактически, это сводит тесты на нет, которые могут решить, есть ли люди носителями вируса, который парализовал все наше общество", - говорит власть.
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В Европе люди скептически относятся к вакцинации против Covid. Европейцев беспокоят сроки, за которые изготовили вакцину.
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