Похитили готовые тесты на коронавирус

В Испании из медицинского центра похитили готовые ПЦР-тесты на коронавирус.

Инцидент произошел в автономном сообществе Страна Басков. Личность злоумышленника пока не установлена.

Неизвестный проник в центр, похитил тесты, после чего уничтожил их и разбросал на улице, сообщает ABC.

Автор: twitter.com/Ayto_Guenes Неизвестный уничтожил тесты и разбросал их на улице.

По словам медиков, злоумышленник проник в заведение через окно. Местные власти назвали этот случай актом вандализма.

"Кроме того, что это акт вандализма, за который наказывают штрафом, это полное и ненужное нападение на государственную собственность. Фактически, это сводит тесты на нет, которые могут решить, есть ли люди носителями вируса, который парализовал все наше общество", - говорит власть.

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