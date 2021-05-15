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суббота, 15 мая 2021 14:32

Пограничные украинские села живут в реалиях России - почему отсутствует украинское телевидение

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Пограничные украинские села живут в реалиях России - почему отсутствует украинское телевидение
В украинских селах нет украинского телевидения. Фото: Телекритика

В приграничных селах отсутствует украинское телевидение. Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрий Щиголь.

"С начала этого года мы получили обращение от всех губернаторов приграничных территорий, а это Волынь, Ровно, Чернигов и Житомир, о том, что в селах, которые находятся в пределах 50-70 километров от границы, в принципе отсутствует украинское телевидение. Они живут в реалиях Белоруссии или Российской Федерации и узнают о любых новости в Украине через 2-3 недели. и в основном из-за искаженное видение, что демонстрируется российскими телеканалами", - заявил он, передает Интерфакс-Украина.

Поэтому ведомство реализует проект строительства нового мультиплекса, ведь он является одним из вопросов национальной безопасности.

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Это будет общенациональная цифровая многоканальная телесеть Multiplex MX-7, оператором которого определен государственный Концерн радиовещания, радиосвязи и телевидения (КРРТ), входящий в сферу управления Государственной службы специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи). Проникновение сигнала МХ-7 временно неподконтрольных территории Украины составит около 25-30 км.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко назвал прецедентом решение сервиса YouTube заблокировать для украинских пользователей прокремлевские телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK.

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