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суббота, 02 января 2021 15:58

Пограничники получили техники на €100 тыс. для обустройства границы с Беларусью

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Пограничники получили техники на €100 тыс. для обустройства границы с Беларусью
Два отряда пограничников получили технику. Фото: ГПСУ

За средства Европейского Союза украинские пограничники получили инженерную технику для обустройства границы с Беларусью.

На нее потратили €100 тыс, сообщает Государственная пограничная служба Украины.

По трактора Landini 5-120 и по одному измельчителю веток Rinieri TRK 200 получили пограничники двух отрядов.

Технику накануне Нового года предоставило общество Excelor Holding Group.

"Помощь была оказана в соответствии с реализацией совместного с Европейским Союзом проекта международной технической помощи "Предоставление оборудования для обеспечения безопасности и демаркации государственной границы между Беларусью и Украиной; специализированные транспортные средства и оборудование для работ по демаркации границы", - говорится в сообщении.

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Технику используют для обустройства украинского-белорусского участка границы.

В ГПСУ заявили, что обустройство государственной границы и прилегающей территории является одной из главных составляющих надежной охраны границы.

В Беларуси разрешили местным властям брать сбор за выезд из страны на автомобили в размере 87 белорусских рублей. Изменения в налоговом кодексе страны начали действовать с 1 января.

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