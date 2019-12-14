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суббота, 14 декабря 2019 13:04

Пограничники не пропустили российскую журналистку

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Пограничники не пропустили российскую журналистку
Российскую журналистку задержали в аэропорту "Борисполь" Фото: dpsu.gov.ua

Сегодня утром в аэропорту "Борисполь" пограничники задержали гражданку РФ, прибывшая рейсом из Стамбула. Это журналистка росийськиого телеканалов.

Во время пограничного контроля гражданка также отметила, что на временно оккупированных территориях Украины она никогда не была.

Однако украинские пограничники проверили ее слова тщательно и установили обман.

За нарушение требований Закона Украины "Об обеспечении прав и свобод граждан и правовой режим на временно оккупированной территории Украины" журналистке отказали в пересечении границы и запретили въезд в Украину на 3 года.

Всего с начала года выявлено более 5000 фактов нарушения лицами порядка въезда / выезда в / из временно оккупированных территорий. По ст.204-2 КУоАП в отношении нарушителей составлено более 4200 админпротоколов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На сайте Государственного реестра избирателей Украины оккупирован Крым обозначен, как РФ

Генеральная ассамблея Организации Объединенных Наций во второй раз приняла резолюцию о демилитаризации аннексированного Россией Крыма. Предыдущая была 18 декабря прошлого года.

Документ разработали совместно Украиной, государства ЕС, США, Канада и Турция. "За" проголосовали 63 страны. "Против" - 19. Кроме России, это Белоруссия, Сербия, Китай, Армения, Куба, Кыргызстан, Северная Корея, Венесуэла, Сирия. 66 стран воздержались.

dpsu.gov.ua
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  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
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