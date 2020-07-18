Пограничники и моряки провели военные учения в Черном море: фото и видео

В Черном море состоялись совместные учения пограничников и морских пехотинцев.

В тренировке приняли участие подразделения Южного регионального управления, Регионального управления Морской охраны ГПСУ и Военно-морских сил Вооруженных сил. Об этом сообщает Государственная пограничная служба.

Практические меры предусматривали действия резервов ведомств в случае вооруженного нападения условного противника на территорию Украины.

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"Основные тактические действия развернулись на острове Змеиный, куда также на усиление выяснилось спецназовцы Южного регионального управления ГПСУ, которые были доставлены пограничной авиацией и корабельно-катерных составом Морской охраны. Дать вооруженный отпор противнику одновременно вышли и корабельные тактические группы и военнослужащие отдельного батальона морской пехоты ВМС , которые десантировались на остров. Помимо вопросов слаженности и взаимодействия подразделений ВМС и ГНСУ, военнослужащие отработали и практические упражнения с боевой стрельбой ", - отмечается в сообщении.

В конце тренировки руководство дало высокую оценку злагодженности подразделений ГНСУ и ВМС по действиям в условиях кризисной ситуации.

Минобороны и Вооруженные силы Украины планируют провести в последней декаде сентября нынешнего года стратегические командно-штабные учения "Объединенные усилия-2020".



