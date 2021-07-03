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суббота, 03 июля 2021 22:20

Погода в Украине: прогноз на 4-7 июля

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Погода в Украине: прогноз на 4-7 июля
Фото: Pixabay

В воскресенье, 4 июля, в Украине пройдут дожди, в большинстве южных и центральных областей ожидается град и шквалы 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).
Об этом Укринформу сообщили в Украинском гидрометцентре.

"4 июля в Украине переменная облачность. Ночью в западных, восточных и юго-восточных областях, днем ​​в Украине кратковременные дожди, грозы, ночью в Карпатском регионе, днем ​​в большинстве южных и центральных областей местами сильные дожди. Ветер северо-западный, в северо-восточных областях северо-восточный, 7-12 м/с, днем ​​в большинстве южных и центральных областей местами град и шквалы 15-20 м/с. Температура ночью 14-19°, днем ​​в западных областях 20-25°, на остальной территории 24-29°, на востоке до 32°", - говорится в сообщении.

В Киеве 4 июля ночью без осадков, днем ​​кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем ​​26-28°. На Киевщине днем ​​возможны кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-19°, днем ​​24-29°.

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Ночью 5 июля в Украине без осадков, днем ​​в центральных областях в отдельных районах сильный дождь, град и шквалы 15-20 м/с. 6 июля ожидаются кратковременные дожди. Температура ночью 15-20°, днем ​​24-29°. В Киеве и Киевской области 5-6 июля кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 15-20°, днем ​​24-29°.

7 июля, в Украине местами кратковременные дожди, грозы, сухо только днем ​​на северо-востоке; 8 июля, кроме юга и Карпатского региона, без осадков. Температура ночью 14-20°, днем ​​23-29°; 7 июля на юге и Закарпатье ночью 17-22°, днем ​​28-33°. В столице и Киевской области 7 июля местами небольшой кратковременный дождь, гроза; 8 июля без осадков. Температура ночью 15-20°, днем ​​24-29°.

В июле магнитные бури не ожидается, однако будут наблюдаться всплески геомагнитной активности. Как отмечается, магнитосфера будет возбужденной 4, а также 12 и 13 июля.

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