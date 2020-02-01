Погода в феврале: нас ожидает аномальный месяц

Средняя температура месяца может быть выше климатической нормы на 2-3 градуса. ФОТО: agropolit.com

В первые дни февраля температура днем будет плюсовая. На юге дойдет до + 12°C. Минусовые показатели ожидаются только в Карпатах.

В других регионах незначительные морозы возможны только ночью, говорит Gazeta.ua заместитель начальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня.

"Средняя температура месяца может быть выше климатической нормы на 2-3 градуса. В начале февраля по всей стране ожидаются атмосферные фронты с умеренным дождем и мокрым снегом. В Карпатах снега подкинет хорошо - до 20-30 сантиметров. Ожидаем метели. На остальной территории снежный покров будет в 1-2 сантиметра, иногда до пяти. Продержится недолго, потому что днем будет преобладать плюсовая температура ", - рассказала синоптик.

Морозы в первую неделю месяца, если и будут, то небольшие - до 6°C, добавляет Наталья Голеня:

"Метелей, гололеда и стихийных явлений в феврале не исключаем. Как и периодов с холодной погодой. Но в ближайшее время не ожидаем".

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Месяц может стать аномально теплым, прогнозирует климатолог Вера Балабух:

"Последние годы для зимы характерно повышение минимальных температур. Однако количество дней с сильными морозами долгое время не менялось. Поэтому с другой стороны остается высокая вероятность притока холодного воздуха".

В ночь на 30 января в восьми областях резко ухудшилась погода. Прошли метели с сильными порывами ветра. Были обесточены 397 населенных пунктов.