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вторник, 27 апреля 2021 10:36

Погода рвет стереотиы: обновили прогноз на Пасху

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28 апреля в Украине начнется потепление, везде будет светить солнце.

Уже завтра днем после еще достаточно холодной, с заморозками, ночи солнце подтолкнет температуру воздуха к +11...15°С, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Разве что на Сумщине будет +8...10°С. В Киеве среда также выдастся солнечной. Ночь с заморозками сменится более теплым днем, температура воздуха будет держаться на уровне +13°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko
 

"Поскольку нынешняя весна очень оригинальна, то и Пасха обещает выйти за пределы стереотипов", - говорится в сообщении.

2 мая на западе, севере и в центре ожидаются дожди, порывистый ветер, грозы и температура воздуха в пределах +17...23°С. На востоке и юге прогнозируются дневное солнце и теплая погода.

Автор: facebook.com/tala.didenko
 

В Киеве на Пасху предполагается дождь, гроза и +18°С.

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До конца апреля погода в Украине будет оставаться холодной: возможны ночные заморозки и ежедневные осадки. Украинцев ждут температурные качели.

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