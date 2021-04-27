Украину накроют дожди: где ждать осадков

27 апреля в Украине будет прохладно и местами дождливо.

Синоптики также обещают переменную облачность, говорится в прогнозе Укргидрометцентра. Холодная погода будет держаться в течение недели.

Сегодня в южных областях утром и днем ожидаются дожди. Ветер преимущественно западный, 3-8 м/с. прогнозируют +7...12°С. На западе обещают около +8°С. В северных и центральных областях до +10°С. На юге и востоке будет теплее: воздух прогреется до +12°С. В Карпатах столбики термометров покажут +1...6°С.

Автор: meteo.gov.ua

В Киеве 27 апреля облачно с прояснениями, но без осадков. Скорость западного ветра составит 3-8 м/с. Температура воздуха в пределах +9. ..11°С.

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До конца апреля погода в Украине будет оставаться холодной: возможны ночные заморозки и ежедневные осадки. Украинцев ждут температурные качели.