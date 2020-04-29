Погода разделит Украину: в каких регионах ждать непогоды

29 апреля в большинстве областей Украины будет сухо и тепло. На западе прогнозируют грозы. Фото: Укринформ

29 апреля в большинстве областей Украины будет сухо и тепло.

А вот на западные регионы обрушатся сильные дожди и грозы, сообщили в Украинском гидрометцентре.

Ветер ожидается северо-восточный, со скоростью 7-12 м/с.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Жара, дожди и "зимнее бабье лето": синоптик шокировал прогнозом погоды до конца года

Температура воздуха установится на уровне 21-23 градусов тепла. Теплее, несмотря на непогоду, будет в западных областях - здесь прогреется до 24 градусов тепла. Прохладнее будет на юге страны - здесь ожидаются 16-18 градусов тепла.

Май в Украине будет сухим и жарким - дождей не стоит ждать вплоть до 20 мая. Вполне вероятны заморозки в последнем месяце весны.