Погода разделит Украину: где вжарит, а где будут дожди

Погода в Украине в ближайшие 3 дня будет в основном дождевой. В отдельных регионах - солнечной и даже жаркой. Фото - konkurent.in.ua

Погода в Украине в пятницу, 5 июля, будет в основном дождевой. В отдельных регионах - солнечной и даже жаркой.

Температурные отметки будут колебаться в комфортных пределах от +21 до +29 градусов, сообщает Укргидрометцентр.

Прохладнее будет в северных областях. В Черниговской и Сумской областях столбики термометров поднимутся максимум до + 21+ 23 градусов. Жарче всего будет в Запорожье - до +27+ 29 градусов.

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На западе - температура от +23 до +27 градусов. Во Львове воздух прогреется до +25. В Одессе +26+ 28 градусов.

В Киеве будет прохладно. Столбики термометров поднимутся максимум до +25, возможны грозы.

Завтра, 6 июля, дожди и грозы пройдут на западе, севере и востоке Украины. Центр и юг страны будет безоблачным.

В воскресенье, 7 июля, грозы с дождями снова накроют почти всю Украину. Без осадков погоду прогнозируют лишь в Крыму и в некоторых регионах востока страны. В среднем по всей стране температура на выходные будет от +24 до +28 градусов.

В августе проливных дождей станет больше. На них стоит рассчитывать 2-4 августа. С 16 августа жара постоянно будет чередоваться с дождями. При таких температурных качелях следует остерегаться бурь.