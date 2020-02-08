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суббота, 08 февраля 2020 09:30

Погода на выходные: в воскресенье начнется потепление

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Погода на выходные: в воскресенье начнется потепление
В Киеве 8-9 февраля осадки маловероятны, периодически будет светить солнце. Фото: https://glavcom.ua

В субботу 8 февраля прогнозируют -2-5 градусов мороза, на Западе - около нуля. В воскресенье в Украине начнется потепление - до 0 + 5 градусов.

"Только в восточных областях и необычно, в Херсонской, Николаевской и Запорожской областях будет в воскресенье днем -2-5 градусов мороза", - сообщила синоптикиня Наталья Диденко в Facebook.

Антициклон с запада Европы вытеснит осадки из Украины, будет преобладать сухая погода. В субботу в южной части и в Донецкой области будет падать небольшой снег.

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"Ветер угомонится, станет небольшим, максимум умеренным. Направление поменяет с северного на юго-западный", - добавляет Диденко.

В Киеве 8-9 февраля осадки маловероятны, периодически будет светить солнце. Ночью мороз -5-9 градусов. На субботу прогнозируют оттепель. 9 февраля в столице потеплеет, ожидается +3, +4.

Декабрь и январь в Украине должны были быть с сильными морозами и снегом. Потому что в последний месяц зимы в стратосфере зафиксировали рекордно холодную погоду - минус 94 градуса. Почему похолодание не наступило - загадка, говорит народный синоптик Леонид Горбань.

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Дата
08
февраля

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