Погода на сегодня: пройдут дожди с грозами

12 мая в Украине пройдут дожди с грозами. Фото - UAinfo

В субботу, 12 мая, на большей части территории Украины пройдут дожди с грозами.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

"На севере, в центре и на востоке Украины днем ​​пройдут дожди, температура в этих регионах составит от +13 до +22 градусов, ночью столбик термометра упадет до +5 градусов", - написали в сообщении.

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На западе и на юге Украины ожидается переменная облачность без осадков. Температура днем ​​от +18 до +25 градусов, ночью упадет до +6 градусов.

В Киеве ожидаются дожди с грозами, температура днем ​​от +19 до +21 градуса, ночью от +8 до +10 градусов.

Керченский мост, построенный оккупантами после аннексии Крыма, Украина может использовать в своих интересах, когда вернет полуостров. Такое мнение высказал Юрий Грымчак, заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.