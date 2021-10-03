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воскресенье, 03 октября 2021 02:50

Погода на 3 октября: в Украине будет тепло и без осадков

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Погода на 3 октября: в Украине будет тепло и без осадков
В Украине в воскресенье осадков не ожидается. Фото: Pixabay

В Украине в воскресенье осадков не ожидается, в отдельных областях ночью и утром местами туман, воздух прогреется максимум до +20°.

В течение дня переменная облачность, без осадков. В отдельных районах западных регионов, Киевской и Черкасской областей - ночью и утром туман. Температура ночью 1-6° тепла, кроме запада и крайнего юга, на поверхности почвы и местами в воздухе возможны заморозки 0-5°, на побережье морей 7-10° тепла.

В воскресенье днем ​​12-17° тепла, на западе страны и в Одесской области до +20°. В Киеве и столичном регионе 3 октября осадков не прогнозируют, по области ночью и утром местами туман. В столице ночью будет 3-5° тепла, днем ​​около +15°, по области - днем ​​12-17° тепла.

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В течение следующих двух дней (начало недели, 4-5 октября), в Украине сохранится переменная облачность. Будет без осадков, лишь в Крыму местами небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла, на юге и на Закарпатье до 10°, днем 4 октября 11-16°, 5 октября 9-14° (на Прикарпатье и Закарпатье местами 17-22°).

В столице и Киевской области ожидается переменная облачность, без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​около +15°.

Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +13,6°C. Это на 1,3°C ниже климатической нормы 1991-2020 годов.

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