Холодно и сухо: температура сентября опустилась ниже климатической нормы

Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составила 13,6 градусов тепла. Это на 1,3 градуса ниже климатической нормы за последние 10 лет. Фото: pixabay.com

Среднемесячная температура воздуха сентября в Киеве составляла +13,6°C.

Это на 1,3°C ниже климатической нормы 1991-2020 годов, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"Несмотря на то, что сентябрь - осенний месяц, метеорологическая осень началась в Киеве только 19 числа со снижением среднесуточной температуры воздуха ниже 15 градусов", - говорится в сообщении.

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По данным климатологов, самым теплым днем ​​было 13 сентября, когда максимальная температура достигла +27°C. А самым холодным - 30 сентября, когда минимальная температура опустилась под утро до -3,9°C.

На проспекте Науки выпало 23 мм осадков, что составляет лишь 40% климатической нормы.

В Киеве нынешнее лето стало одним из самых жарких и сухих за последние 140 лет. За три месяца зафиксировали 14 температурных рекордов, из которых 10 в июне. Абсолютный рекорд не только в столице, но и в Украине до сих пор удерживает лето 2010 года.