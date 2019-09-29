Погода на 29 сентября: прогнозируют дожди в половине областей

Сегодня в Украине частично пройдут дожди и немного потеплеет.
В западных областях, а также в Винницкой и Житомирской температура воздуха днем будет +17 ... + 19 градусов, ночью 9 ... 11 градусов. Ночью возможен дождь, сообщает Укргидрометцентр.
В центральных и восточных областях пройдут дожди. Температура воздуха в Киевской, Черкасской, Черниговской и Кировоградской областях составит +17 ... + 19 градусов тепла.
В восточных областях днем будет +15 ... + 18 градусов, в Харьковской области +14 ... + 16 градусов.
Самая высокая температура в воскресенье будет в Одесской области - от +22 до +24 градусов. В Николаевской и Херсонской областях пройдут дожди, температура там будет +20 ... + 22 градуса. В Крыму - от 19 до 21 градуса тепла.
В Киеве воскресенье 29 сентября ожидается +13 ... + 19 градусов, дождь ожидается утром и во второй половине дня.
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В Одесской области во время ливня обвалился мост на дороге между райцентром Болград и деревней Кубей.
Мост начнут чинить после улучшения погоды, закончить работы обещают до 12 октября.
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