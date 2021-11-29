Погода изрядно удивит украинцев в последний день осени

Ноябрь в Украине завершится холодной погодой.

Температура воздуха будет низкой во всех областях, сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"В течение дня завтра ожидается от 2 мороза до 4 градусов тепла. Это - максимально! Зима все же идет к нам. Западный ветер будет порывистым, практически всегда, когда заходит холодный воздух. Это будет дополнительно охлаждать окружающую среду - подготовьте на завтра гардероб потеплее", - говорится в сообщении.

Чуть выше поднимутся столбики термометров в южной части +4...9°С, в Крыму до +10°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko Чуть выше, традиционно, температура будет в южной части Украины

Атмосферный фронт завтра покинет территорию Украины, поэтому существенных осадков не будет. Разве что ночью и утром его остатки обусловят дождь и мокрый снег на западе, севере и в восточных областях.

В Киеве завершение ноября будет ветреным и холодным, днем не выше +2...3°С. Без серьезных осадков.

В четверг-пятницу немного потеплеет, а потом температура снова "прыгнет" вниз.

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Погода в Украине в ноябре будет зимней. А в декабре ожидается "плюс". На святого Николая 19 декабря ожидается кратковременное понижение температуры. Конец декабря удивит украинцев дневным теплом и ночными морозами.