Погода изрядно удивит украинцев на Ивана Купала

7 июля северная часть страны отдохнет от осадков.

Завтра днем кратковременные дожди с грозами ожидаются в западных областях, сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook. Купальской ночью осадки вероятны лишь в южной части, восточных и центральных областях.

"Украина станет местом баталий южного циклона и восточного антициклона с причудливым именем Kornelieke. Антициклон давит и прет мощно, но завтра циклон еще будет сопротивляться. Поэтому грозовые дожди останутся", - говорится в сообщении.

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Автор: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха в среду ожидается в пределах +26...33°С, а вот на юге немного посвежеет, +24...28°С.

В Киеве ближайшей ночью предполагается +18...20°С. Днем 7 июля в столице будет солнечно и жарко, +28...30°С.

Автор: facebook.com/tala.didenko

В дальнейшем антициклон все-таки вытеснит из Украины дожди и усилит жару.

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В июле магнитные бури не ожидаются, однако будут наблюдаться всплески геомагнитной активности. Магнитосфера была возбужденной 4 июля, повторение этого явление ожидается также 12 и 13 июля.