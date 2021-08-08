Погода в Украине 8 августа будет комфортной для прогулок и отдыха. Фото: pixabay.com

Сегодня, 8 августа, дожди наконец покинут регионы и погода изменится кардинально.

В большинстве областей прогнозируют сухую и теплую, а иногда даже жаркую, погоду. Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

Температура воздуха в среднем достигнет отметок от 26 градусов до 33 градусов. Жарче всего будет на Востоке и на Севере, где днем ​​прогнозируют до +33 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют.

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Прохладнее будет в северо-восточной части Украины, в частности в Черниговской и Сумской областях прогнозируют от 26° С до 29° С. Дождей не ожидается.

В Киеве сегодня, 8 августа будет сухо, осадков не прогнозируют. Воздух прогреется днем ​​до 27-29° С. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с.

К концу лета показатели на столбике термометра снизятся. Среднемесячная температура воздуха будет достигать +20 ... 25°С. Относительно осадков, то до 11 августа пройдут незначительные дожди. В середине месяца пройдут сильные осадки. В конце лета пойдут небольшие, но частые дожди.