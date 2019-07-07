Погода испортиться: где сегодня ждать дождей и сильного ветра

Телеканал 24

7 июля на Ивана Купала в Украину придут дожди.

На Западе и Севере пройдут дожди с грозами. Плюс локально осадки ожидают Винницкой, в Кировоградской и вечером в Одесской области.

В Прикарпатье и Закарпатье значительные дожди, местами шквалы 15-20 м/с

На остальной территории сухая погода все же будет доминировать.

"На значительной части Украины, особенно на Севере, будет веять сильный ветер! Подскочат градуса. В воскресенье потеплеет до + 25 + 29 градусов, на юге до +30 градусов", - говорит синоптик Наталья Диденко в Facebook.

В Киеве завтра ожидаются кратковременные дожди и грозы, порывистый, до сильного, ветер, потепление до + 26 + 28 градусов.

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В течение следующей рабочей недели украинцы ожидают дожди и грозы, на выходных, вероятно, погода улучшится. В понедельник температура в южных, восточных и Днепропетровской областях ночью 16-21С °, днем 24-29С °.