Погибшего на Донбассе Максима Хитайлова провели в последний путь: фото

В Полтаве в пятницу, 21 февраля, попращалися с погибшим на Донбассе 22-летним военнослужащим Максимом Хитайловым.

Тело героя перевезли из Северодонецка машиной. На границе Полтавской области его встретили десятки машин и сопроводили в Полтаву. По дороге его встречали собратья, прошедшие войну, матери погибших бойцов, все с уважением и благодарностью провожали Максима. Об этом сообщает "Змист".

Прощение с погибшим героем произошло на площади перед Полтавской ОГА, где собрались полтавчане и собратья.

"В 2014 году Максим был в классе 10-м и тогда он видел, как такие как мы в 2014-2015 шли на войну. Он окончил школу и на примере многих из нас видел, что не нужно прятаться за заработками в Польше, или что-то такое. Я смотрел интервью с его одноклассниками, которые говорили: "Мы же его отговаривали" и все остальное. Мне кажется ... нет, я уверен, что все его предки, которые в свое время воевали против московской орды, затем Московского царства, затем Российской империи, затем с советскими оккупантами. Он - достойный потомок своих предков, которые воевали. И как его предки, он с честью выполнил свои обязанности. Максим до последнего не отступил и с честью погиб на поле боя. Москва - наш враг. И мы должны воевать до конца. Ведь если не мы, то наши дети и внуки будут воевать снова. Слава Украине! Слава Максиму! ", - сказал во время выступления Анатолий Ханко, заместитель председателя Полтавского облсовета,"Свободовец", который был добровольцем батальона спецназначения "Азов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Боевики пошли на штурм

Из Полтавы Максима повезли в село Выришальное Лохвицкого района, где его похоронят.

Утром 18 февраля боевики атаковали позиции украинских войск вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское, Хутор Вольный. После нескольких часов бой закончился. В нем погиб Максим Хитайлов, еще четверо бойцов получили ранения. Позиции украинских защитников не потеряны.