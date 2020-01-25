Погибшая в авиакатастрофе может быть связана с незаконной поставкой оружия в Ливию

 
Ексклюзивы
1/5
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
"Сожалеет о содеянном" - военный пытался застрелиться в "Десне"
Просмотров: 918
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Почему дело "черной бухгалтерии" развалилось
Просмотров: 594
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
В Украине закодируют популярные телевизионные каналы: что следует знать
Просмотров: 2448
Сколько украинцев считают себя средним классом
Сколько украинцев считают себя средним классом
Просмотров: 3015
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Без снега реки будут пересыхать - климатолог
Просмотров: 5662
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
"Штрафы не помогут" - эксперт рассказал, как бороться с авариями
Просмотров: 1224
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Атомная энергетика для Украины базовая. Ее надо развивать - Гончар
Просмотров: 855
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Вторая сессия прошла. Зеленский сохраняет контроль над "слугами"
Просмотров: 648
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Как изменится оплата за газ: эксперт объяснил две платежки
Просмотров: 3933
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Нацбанк превысил полномочия: почему отменили решение по ФОПам
Просмотров: 963
Фото
Все фото
10
3
6
5
3
Украинские пограничники получили от США снаряжение для морской охраны
Украинские пограничники получили от США снаряжение для морской охраны
В Раде появился законопроект о всеукраинском референдуме
В Раде появился законопроект о всеукраинском референдуме
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
Раздели и снимали на видео: правоохранители издевались над мужчиной
В Киеве потоп - вода била фонтаном
В Киеве потоп - вода била фонтаном
12-летнему школьнику принесли повестку в военкомат
12-летнему школьнику принесли повестку в военкомат
Видео
Все видео
Во Львове готовятся праздновать Китайский новый год
Во Львове готовятся праздновать Китайский новый год
Узник Кремля: усе детали дела Маркива
Узник Кремля: усе детали дела Маркива
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
Автохам в Давосе: украинца оштрафовали за парковку на тротуаре
Сегодня День соборности Украины
Сегодня День соборности Украины
Появился первый украинский военный дрон
Появился первый украинский военный дрон
Интервью
1/5
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Что делать с зарплатами министров и депутатов
Просмотров: 1467
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 1818
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 3033
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2142
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2934
Колонка
Олександр Бойченко
Олександр Бойченко
24 января 2020
1 Просмотров: 495
Символ віри
А чому б іноді щиросердо й не похвалитися? Особливо – якщо заслужено. От, наприклад, у мене є одна позитивна риса: я майже завжди намагаюся ...
суббота, 25 января 2020 17:18

Погибшая в авиакатастрофе может быть связана с незаконной поставкой оружия в Ливию

  Комментировать
Погибшая в авиакатастрофе может быть связана с незаконной поставкой оружия в Ливию
Елена Малахова руководила компанией "Скайавиатранс". Фото: "24 канал"

Погибшая в катастрофе самолета МАУ в Иране украинка Елена Малахова может быть причастна к незаконным поставкам оружия в Ливию.

Она была директором компании "Скайавиатранс", связанной с двумя другими, которые фигурировали в отчетах ООН о тайных поставках оружия в Ливию, пишет CNN.

Малахова также является совладелицей фирмы Volaris Business, офис которой расположен в Эдинбурге.

Грузовой Ил-76ТД "Скайавиатранса" был уничтожен в Ливии во время обстрела в августе 2019 года. МИД Украины сообщало, что самолет транспортировал гуманитарный груз. Ливийский генерал Халифа Хафтар заявлял, что самолет перевозил военную технику для правительства национального согласия, который поддерживает ООН.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Последний рейс: прощаются с погибшими в авиакатастрофе в Иране

В отчете ООН по декабрь 2019 эксперты исследовали атаку на этот самолет. Слишком низкая полезная нагрузка такого самолета и непонятные данные в документации могут свидетельствовать о том, что самолет перевозил тайное военное оборудование большого размера, но малой массы. Это могли быть фюзеляж или крылья беспилотников.

Представители ливийского Красного полумесяца заявили, что не сотрудничали с этими компаниями. Ексменеджер "Скайавиатранса" с наземного обслуживания Максим Приходько отметил, что компания имеет право на перевозку опасных грузов. Он отказался комментировать отчет ООН.

По данным сайта Flightradar, Ил-76ТД с мая по август 2019 совершил более 30 перелетов между Украиной, Турцией и Ливией. К этому авиасудно летало между ОАЭ и Йеменом, где также продолжается война.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране 8 января. Пассажиры и члены экипажа погибли. В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа. Среди погибших пассажиров украинского самолета были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Погибшая в авиакатастрофе может быть связана с незаконной поставкой оружия в Ливию». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
25
января

Марш Мендельсона стал всемирным хитом

Нодар Ахалкаци разгромил "Ливерпуль"

Бриллиант раскололи на 106 кусков

Самое читаемое
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
Чешский фотограф Лукаш Дворак: тот, кто уважает красоту женщины
30
 1 Просмотров: 55054
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
Самое красивое в мире обнаженное тело: модель представила платье Жана-Поля Готье
5
 Просмотров: 27973
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве 5 Просмотров: 9900
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса
Гибель Марины Поплавской: суд вынес приговор водителю автобуса Просмотров: 8865
&quot;Следователь прятал глаза&quot; - Порошенко в давке вышел с допроса
"Следователь прятал глаза" - Порошенко в давке вышел с допроса 1 Просмотров: 8658
Общество
Сенцов призвал брать пример с Израиля
Сенцов призвал брать пример с Израиля Просмотров: 180
Во Львове готовятся праздновать Китайский новый год
Во Львове готовятся праздновать Китайский новый год
 Просмотров: 135
"Укрзализныця" впервые заговорила о рекордных доходах
"Укрзализныця" впервые заговорила о рекордных доходах Просмотров: 378
Сколько девушек названы именем Татьяна
Сколько девушек названы именем Татьяна Просмотров: 369
В Правительстве подумают как сотрудничать с немецким Deutsche Bahn
В Правительстве подумают как сотрудничать с немецким Deutsche Bahn Просмотров: 153
Больше всего комментируют
5
Срезали кожу и выкололи глаз: жуткие подробности убийства подруг в Киеве
5
Эксперт объяснил, почему мир стал менее дружественным к Украине
5
Зеленский ответил, планирует ли он идти на второй срок
3
Для тех, кому нет разницы: россияне обстреляли Мариуполь
2
Конституционный суд не дал поднять пенсионный возраст для работников на вредных работах
Голосов: 48408
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua