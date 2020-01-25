Погибшая в авиакатастрофе может быть связана с незаконной поставкой оружия в Ливию

Елена Малахова руководила компанией "Скайавиатранс". Фото: "24 канал"

Погибшая в катастрофе самолета МАУ в Иране украинка Елена Малахова может быть причастна к незаконным поставкам оружия в Ливию.

Она была директором компании "Скайавиатранс", связанной с двумя другими, которые фигурировали в отчетах ООН о тайных поставках оружия в Ливию, пишет CNN.

Малахова также является совладелицей фирмы Volaris Business, офис которой расположен в Эдинбурге.

Грузовой Ил-76ТД "Скайавиатранса" был уничтожен в Ливии во время обстрела в августе 2019 года. МИД Украины сообщало, что самолет транспортировал гуманитарный груз. Ливийский генерал Халифа Хафтар заявлял, что самолет перевозил военную технику для правительства национального согласия, который поддерживает ООН.

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В отчете ООН по декабрь 2019 эксперты исследовали атаку на этот самолет. Слишком низкая полезная нагрузка такого самолета и непонятные данные в документации могут свидетельствовать о том, что самолет перевозил тайное военное оборудование большого размера, но малой массы. Это могли быть фюзеляж или крылья беспилотников.

Представители ливийского Красного полумесяца заявили, что не сотрудничали с этими компаниями. Ексменеджер "Скайавиатранса" с наземного обслуживания Максим Приходько отметил, что компания имеет право на перевозку опасных грузов. Он отказался комментировать отчет ООН.

По данным сайта Flightradar, Ил-76ТД с мая по август 2019 совершил более 30 перелетов между Украиной, Турцией и Ливией. К этому авиасудно летало между ОАЭ и Йеменом, где также продолжается война.

Самолет регулярного рейса PS 752 Тегеран - Киев авиакомпании "Международные авиалинии Украины" разбился в Иране 8 января. Пассажиры и члены экипажа погибли. В авиакомпании МАУ заявили, что самолет был исправен, и не предполагают ошибку экипажа. Среди погибших пассажиров украинского самолета были граждане Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана, Германии, Великобритании.